Боевики сорвали процесс верификации отказа заключенных ехать в ОРДЛО — Олифер

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Среда, 26 апреля 2017, 18:22

Пророссийские боевики сорвали верификацию отказа граждан от перемещения в рамках обмена заложниками на неподконтрольную Украине часть Донбасса.

Об этом по результатам заседания Трехсторонней контактной группы сообщила пресс-секретарь второго президента Украины, представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарья Олифер.

По ее словам, во вторник на заседании заслушали предварительную информацию главы СММ ОБСЕ Эртурула Апакана о ходе расследования трагического инцидента, произошедшего с патрулем СММ ОБСЕ 23 апреля 2017 года в Луганской области.

Было принято решение продолжить работу подгруппы по безопасности в ближайшее время.

В то же время Олифер напомнила, что на 18 апреля 2017 года была запланирована верификация отказа граждан от перемещения на неподконтрольную Украине часть Донбасса, однако в связи с позицией ОРДЛО мероприятие было сорвано.

"По итогам сегодняшней работы согласовано, что такая верификация состоится в кратчайшие сроки, в ней также примут участие представители ОБСЕ, СБУ, офиса украинского омбудсмена, матери удерживаемых лиц", - сообщила она.

Кроме того, она напомнила, что украинская сторона была вынуждена прекратить поставки электроэнергии в ОРЛО, учитывая целый комплекс негативных факторов: рейдерский захват украинской частной и государственной собственности, а также отсутствие желания у представителей ОРЛО осуществлять платежи за потребленные электроэнергию.

Украинская правда

Темы: пленные Кучма Донбасс
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