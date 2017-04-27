Террористы "ЛНР" объявили охоту на 4 журналистов телеканала "Интер"

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Четверг, 27 апреля 2017, 01:31

Так называемое "Министерство внутренних дел" террористической организации "ЛНР" объявило в розыск 4 журналистов программы "Подробности" телеканала "Интер".

Об этом говорится в сообщении пресс-службы телеканала, передают Українські Новини.

"Военкоры "Подробностей" Геннадий Вивденко, Руслан Смещук, Роман Бочкала, а также оператор Сергей Дубинин объявлены в розыск террористами "ЛНР" "за содействие террористической деятельности" на территориях, подконтрольных боевикам", - сказано в нем.

Согласно сообщению, в среду ряд информационных сайтов "ЛНР" распространили информацию, что журналисты "Подробностей" объявлены так называемым "МВД ЛНР" в розыск.

Темы: "ЛНР" СМИ
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