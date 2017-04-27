В МИД РФ не теряют надежду на дружбу с Трампом

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Четверг, 27 апреля 2017, 07:38

Официальный представитель МИД России Мария Захарова признала, что отношения Москвы и Вашингтона на низком уровне, но призвала дать президенту США Дональду Трампу шанс улучшить их.

Об этом она заявила в интервью Yahoo Global News.

"Абсолютно низкий уровень.Я согласна. Мы сделали столько заявлений по этому поводу, что мы должны каким-то образом улучшить наши отношения, в интересах наших народов, в интересах бизнеса, экономики, политики", − сказала Захарова, комментируя слова госсекретаря США Рекса Тиллерсона о том, что отношения между двумя странами находятся на самом низком уровне.

По ее мнению причиной низкого уровня отношений между США и Россией является политика предыдущего президента США Барака Обамы.

"Это была политика избранная президентом Обамой, это был его курс, его идеология", - заявила Захарова отвечая на вопрос, что пошло не так в отношениях Москвы и Вашингтона, вопреки высказываемым ранее в Москве ожиданиям их улучшения.

"Насколько я понимаю, он только начал. Дайте ему шанс", - высказала надежду на дальнейшее потепление отношений России и США при администрации Трампа представитель МИД РФ.

Между тем она заявила, что не знает, что именно произошло в этот период, когда Трамп вступил в должность, снова обвинив в сложившейся ситуации администрацию Обамы.

Как сообщалось, Тиллерсон посещал Россию, чтобы подтолкнуть Москву к позиции США по Сирии, но Лавров заявил, что обе стороны, по-прежнему "разошлись" в оценках химической атаки в провинции Идлиб.

В тот же день Тиллерсон также встретился с президентом России Владимиром Путиным, после которой на совместной пресс-конференции с Лавровым заявил, что современное состояние американо-российских отношений находится на низком уровне.

Темы: Росcия США
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