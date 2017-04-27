Крымский суд отклонил жалобу Полозова на следователя ФСБ

15 просмотров
0
Четверг, 27 апреля 2017, 12:26

Верховный суд оккупированного Крыма отказался удовлетворить жалобу адвоката Николая Полозова на незаконные действия следователя ФСБ.

Об этом адвокат сообщил 27 апреля на своей странице в Facebook.

"Верховный суд Крыма отказался удовлетворить мою жалобу на незаконные действия следователя ФСБ", - написал юрист.

Он добавил, что это решение позволит ему беспрепятственно пожаловаться в Европейский суд по правам человека.

Как известно, 25 января шестеро сотрудников ФСБ задержали Полозова возле гостиницы в Симферополе и увезли его на допрос. Сам адвокат квалифицирует задержание как похищение. 20 декабря 2016 года в отношении Полозова возобновили уголовное дело, отстранив таким образом адвоката от защиты в "деле Ильми Умерова". Юрист сказал, что обжалует свое отстранение в ЕСПЧ.

24 марта Киевский райсуд Симферополя не удовлетворил жалобу Николая Полозова на допрос его следователем ФСБ в качестве свидетеля по делу зампредседателя Меджлиса Ильми Умерова.

Украинская правда

Темы: Крым Росcия крымские татары ФСБ суд
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Совет Европы хочет проверить СИЗО в Крыму, а россияне отнекиваются 26 апреля 2017, 16:34
Украинский политзаключенный в Крыму заявил о дискриминации 26 апреля 2017, 15:42
Сидящий в крымской тюрьме украинец перерезал себе вены 26 апреля 2017, 14:28
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Газпром увеличил требования к Нафтогазу до 37 миллиарда долларов
Украина готова блокировать сепаратистское и российское вещание на Донбассе
Хроника 27 апреля. Яичный дождь в Раде из-за Харьковских соглашений и теракты в Днепре
Штаб: За прошедшие двое суток силы АТО уничтожили 3 и ранили 7 террористов
Все новости
Фото, видео

День Джамалы: снимки и видео со свадьбы певицы

Здоровье

Час бега может добавить 7 часов вашей жизни – ученые