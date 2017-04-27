Крымский суд отклонил жалобу Полозова на следователя ФСБ
Верховный суд оккупированного Крыма отказался удовлетворить жалобу адвоката Николая Полозова на незаконные действия следователя ФСБ.
Об этом адвокат сообщил 27 апреля на своей странице в Facebook.
"Верховный суд Крыма отказался удовлетворить мою жалобу на незаконные действия следователя ФСБ", - написал юрист.
Он добавил, что это решение позволит ему беспрепятственно пожаловаться в Европейский суд по правам человека.
Как известно, 25 января шестеро сотрудников ФСБ задержали Полозова возле гостиницы в Симферополе и увезли его на допрос. Сам адвокат квалифицирует задержание как похищение. 20 декабря 2016 года в отношении Полозова возобновили уголовное дело, отстранив таким образом адвоката от защиты в "деле Ильми Умерова". Юрист сказал, что обжалует свое отстранение в ЕСПЧ.
24 марта Киевский райсуд Симферополя не удовлетворил жалобу Николая Полозова на допрос его следователем ФСБ в качестве свидетеля по делу зампредседателя Меджлиса Ильми Умерова.
Украинская правда
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