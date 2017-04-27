Прокуратура проверит, возят ли "Пежо" и "Ашан" товары в Крым

1282 просмотра
0
Четверг, 27 апреля 2017, 16:24

Прокуратура Крыма проводит досудебное расследование, чтобы проверить, поставляют ли товары на территорию Автономной Республики украинские представительства компаний Peugeot и Auchan.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.

По ее данным, дело возбуждено по обращению депутата Верховной Рады. Он просит проверить факты, "изложенные в одном из интернет-изданий", о представительствах французских компаний на территории полуострова.

Досудебное расследование начато по ст. 332-1 Уголовного кодекса "Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с нее".

"В ходе досудебного расследования следствие установит законность поставки товаров на территорию Автономной Республики Крым в соответствии с требованиями действующего законодательства в части соблюдения порядка въезда и выезда и в случае выявления нарушений будут приниматься меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.

Прокуратура планирует разослать запросы в главные офисы этих компаний для урегулирования вопроса относительно информации на дилерских сайтах о размещении автосалонов и магазинов на территории полуострова.

Материалы уголовного производства направлены в Генеральную прокуратуру для определения подследственности.

 

Украинская правда

Темы: Крым торговля прокуратура
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Крымский суд отклонил жалобу Полозова на следователя ФСБ 27 апреля 2017, 12:26
Совет Европы хочет проверить СИЗО в Крыму, а россияне отнекиваются 26 апреля 2017, 16:34
Украинский политзаключенный в Крыму заявил о дискриминации 26 апреля 2017, 15:42
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Постановление об отмене абонплаты за газ таки опубликовали
ФСБ через софт "Стахановец" могла качать данные из Украины – СБУ
СМИ: В Москве задержан экс-депутат ВР
Насиров еще два месяца будет носить электронный браслет
Все новости
TED

Папа Римский о будущих нас и революцию нежности

Электронная книга

Купить нельзя украсть