В Харькове за взятку пытались купить транспортную остановку

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Четверг, 27 апреля 2017, 17:32

В Харькове за взятку в 200 тысяч гривен пытались купить остановку общественного транспорта.

Об этом сообщает 27 апреля пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган в Facebook.

Харьковская местная прокуратура №2 совместно с полицией, Управлением защиты экономики СБУ разоблачили во время получения взятки коммерческого директора жилищной компании.

Женщина-директор требовала и получила от харьковчанина средства за заключение договора купли-продажи нежилого помещения, а именно остановки общественного транспорта.

По предварительным данным ее собирались использовать в качестве торгового павильона.

50 тысяч гривен директор предложила заплатить официально, а еще 200 тысяч гривен – ей за согласие на продажу.

В четверг коммерческого директора жилищной компании разоблачили во время получения указанной суммы.

 

Досудебное расследование проводится по ч. 4 ст. 368-3 УК Украины – подкуп служебного лица юридического лица частного права независимо от организационно-правовой нормы.

Сейчас готовятся документы на задержание фигурантки производства в порядке ст. 208 УПК Украины, отмечает Сарган.

Украинская правда

Темы: взятка Харьков
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