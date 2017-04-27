У Харкові за хабар намагалися купити транспортну зупинку

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Четвер, 27 квітня 2017, 17:32

У Харкові за хабар у 200 тисяч гривень намагалися купити зупинку громадського транспорту.

Про це повідомляє 27 квітня прес-секретар генерального прокурора Лариса Сарган у Facebook.

Харківська місцева прокуратура №2 спільно з поліцією, Управлінням захисту економіки та СБУ викрили під час отримання хабара комерційного директора житлової компанії.

Жінка-директор вимагала та отримала від харків’янина кошти за укладення договору купівлі-продажу нежитлового приміщення, а саме зупинки громадського транспорту.

За попередніми даними її збиралися використовувати у якості торгівельного павільйону. 50 тисяч гривень директорка запропонувала заплатити офіційно, а ще 200 тисяч гривень – їй за згоду на продаж.

У четвер комерційного директора житлової компанії викрили під час отримання вказаної суми.

 

Досудове розслідування проводиться за ч. 4 ст. 368-3 КК України – підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової норми.

Нині готуються документи на затримання фігурантки провадження у порядку ст. 208 КПК України, зазначає Сарган.

Українська правда

Теми: хабар Харків
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