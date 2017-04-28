Начали проверку тех, кого можно помиловать ради освобождения заложников
Началась верификация заявлений тех лиц, которые совершали преступления против Украины, но которых можно помиловать ради освобождения украинцев, которые стали заложниками боевиков.
Об этом сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы по разрешению конфликта на Донбассе Ирина Геращенко 28 апреля в Facebook.
"Сегодня наконец началась верификация заявлений тех лиц, которые совершали преступления против Украины, но которых в рамках законодательства можно помиловать ради освобождения наших заложников, при этом эти люди не хотят возвращаться на оккупированные территории. Речь идет о несколько сотнях граждан, поэтому этот мониторинг займет определенное время", – написала она.
Геращенко надеется, что эта верификация приблизит всех "ко дню освобождения заложников".
"Четыре месяца мы в гуманитарной группе в Минске (где также работают Виктор Медведчук и представители СБУ) тяжело договаривались о привлечении международных организаций к процессу верификации. Сегодня этот процесс начался при участии офиса омбудсмена, СБУ и в координации с ОБСЕ, представители этой организации посетят пенитенциарные учреждения", – отметила она.
По данным Геращенко, "количество заложников на оккупированных территориях увеличивается за счет гражданских лиц, которых хватают и выдвигают (им) надуманные обвинения в шпионаже, диверсиях, терактах".
"На сегодняшний день заложников уже 128, в четверг стало известно о еще одном незаконно удерживаемого украинце", – констатировала она.
"Ради освобождения всех готовы к компромиссам. Только бы вытащить", – заверила Геращенко.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.