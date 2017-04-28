ОБСЕ призывает наказать виновных в гибели их наблюдателя на Донбассе

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Пятница, 28 апреля 2017, 11:53

Постоянный совет ОБСЕ призывает немедленно расследовать инцидент с СММ на Донбассе и наказать виновных.

Об этом говорится в заявлении Постоянного совета ОБСЕ в Вене в поддержку Специальной миссии по наблюдению (СММ) в Украине после трагического инцидента на востоке Украины 23 апреля, в котором 1 наблюдатель погиб и еще двое получили ранения.

Постоянный совет призвал к "быстрому, тщательному и беспристрастному расследованию этого трагического инцидента". Также заявление содержит требование привлечь к ответственности виновных в этом инциденте.

Расследование будет проведено под контролем генсека ОБСЕ.

Государства-участники единодушно подтвердили, что мандат СММ требует безопасного доступа на территорию мониторинга в Украине, и это должно быть выполнено. Они также осудили любые угрозы в адрес СММ и попытки повредить оборудованик миссии.

"Мины все еще находятся в зоне безопасности. Они должны быть обезврежены. С этим не должно быть задержки", - заявил глава миссии Ертурул Апакан.

В свою очередь генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Заннье призвал прекратить угрозы в адрес СММ и прекратить оказывать помешать ее работе.

Как известно, в воскресенье, 23 апреля, на оккупированной части Луганской области на мине подорвалась машина СММ ОБСЕ. Инцидент произошел в районе населенного пункта Пришиб.

Один из членов миссии погиб, двое доставлены в больницу для дальнейшего обследования.

Позже стало известно, что погибший - медработник из США, ранения получили граждане Германии и Чехии.

Украинская правда

Темы: ОБСЕ
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