Лукашенко успокоил Порошенко относительно совместных учений с Путиным

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Пятница, 28 апреля 2017, 12:12

Президент Беларуси Александр Лукашенко заверил Петра Порошенко в том, что российско-белорусские учения Запад-2017 на границе не будут подготовкой вторжения в Украину.

Об этом Порошенко заявил, выступая перед пограничниками.

"Я получил от главы Белорусского государства заверение, что запланированные российско-белорусские учения Запад-2017 не превратятся в подготовку Россией плацдарма для вторжения в Украину из Беларуси", - сказал он.

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Темы: Беларусь
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IP: 217.118.83.---petrius28.04.2017 12:25
Лукашенко лавирует. Он прекрасно понимает, что он никто и звать его никак. В любой момент он может быть объявлен бандеровцем и "беларусьнаш" состоится за 15 минут. Поддержки внутри у него нет, поддержки Европу тоже, он стал заложником Путина, хотя и харахорится.
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