Лукашенко успокоил Порошенко относительно совместных учений с Путиным

Президент Беларуси Александр Лукашенко заверил Петра Порошенко в том, что российско-белорусские учения Запад-2017 на границе не будут подготовкой вторжения в Украину.

Об этом Порошенко заявил, выступая перед пограничниками.

"Я получил от главы Белорусского государства заверение, что запланированные российско-белорусские учения Запад-2017 не превратятся в подготовку Россией плацдарма для вторжения в Украину из Беларуси", - сказал он.

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