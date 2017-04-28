Лукашенко заспокоїв Порошенка щодо спільних навчань з Путіним

Президент Білорусі Олександр Лукашенко запевнив Петра Порошенка в тому, що російсько-білоруські навчання Захід-2017 на кордоні не будуть підготовкою до вторгнення в Україну.

Про це Порошенко заявив, виступаючи перед прикордонниками.

"Я отримав від глави Білоруської держави запевнення, що заплановані російсько-білоруські навчання Захід-2017 не перетворяться на підготовку Росією плацдарму для вторгнення в Україну з Білорусі", - сказав він.

доповнюється...