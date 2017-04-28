Пограничники получили современные средства радиосвязи от США

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Пятница, 28 апреля 2017, 12:50

Украинским пограничникам передали американские средства радиосвязи стоимостью  порядка полумиллиарда гривен.

На церемонии передачи в пятницу были президент Украины Петр Порошенко и посол США в Украине Мари Йованович.

"Рад возможности сегодня участвовать во вручении пограничникам современной высокоэффективной техники, которую мы получили от наших партнеров – Соединенных Штатов Америки. Это – средства военной радиосвязи разных типов производства компании Harris общей стоимостью более 21 миллиона долларов – это почти полмиллиарда гривен", – сказал Порошенко.

"Эта техника значительно повысит эффективность ваших действий, эффективность охраны и обороны государственной границы, она позволит организовать защищенную телефонную связь между подразделениями пограничной службы и значительно улучшить взаимодействие с подразделениями Вооруженных сил Украины. Она позволит эффективнее противостоять средствам радиоэлектронной борьбы агрессора", – сказал он.

Президент подчеркнул: "Мы очень признательны нашим партнерам за эту помощь и поддержку".

Порошенко отметил также, что кроме "наращения военной составляющей и реформирования ведомства", власти уделяют внимание усилению гарантий социальных гарантий воинов.

"Особенно приятно вручить ключи от нового жилья. В этом году для обеспечения жильем военнослужащих Государственной пограничной службы бюджетом выделено более 200 миллионов гривен. Это позволит обеспечить жильем более 320 военнослужащих только в этом году", – сказал он

Алена Рощенко, УП

Темы: Пограничная служба армия США Порошенко
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