Прикордонники отримали сучасні засоби радіозв’язку від США

Українським прикордонникам передали американські засоби радіозв’язку вартістю близько півмільярда гривень.

На церемонії передачі у п’ятницю були президент України Петро Порошенко та посол США в Україні Марі Йованович.

"Радий можливості сьогодні брати участь у врученні прикордонникам сучасної високоефективної техніки, яку ми отримали від наших партнерів – Сполучених Штатів Америки. Це – засоби військового радіозв’язку різних типів виробництва компанії Harris загальною вартістю понад 21 мільйон доларів – це майже півмільярда гривень", – сказав Порошенко.

"Ця техніка значно підвищить ефективність ваших дій, ефективність охорони й оборони державного кордону, вона дозволить організувати захищений телефонний зв'язок між підрозділами прикордонної служби та значно покращити взаємодію з підрозділами Збройних сил України. Вона дасть змогу ефективніше протистояти засобам радіоелектронної боротьби агресора", – сказав він.

Президент наголосив: "Ми дуже вдячні нашим партнерам за цю допомогу і підтримку".

Порошенко зазначив також, що окрім "нарощення військової складової та реформування відомства", влада приділяє увагу посиленню гарантій соціальних гарантій воїнів.

"Особливо приємно вручити ключі від нового житла. Цього року для забезпечення житлом військовослужбовців Державної прикордонної служби бюджетом виділено понад 200 мільйонів гривень. Це дозволить забезпечити житлом більш як 320 військовослужбовців лише цього року", – сказав він

Олена Рощенко, УП