Прикордонники отримали сучасні засоби радіозв’язку від США

369 переглядів
0
П'ятниця, 28 квітня 2017, 12:50

Українським прикордонникам передали американські засоби радіозв’язку вартістю близько півмільярда гривень.

На церемонії передачі у п’ятницю були президент України Петро Порошенко та посол США в Україні Марі Йованович.

"Радий можливості сьогодні брати участь у врученні прикордонникам сучасної високоефективної техніки, яку ми отримали від наших партнерів – Сполучених Штатів Америки. Це – засоби військового радіозв’язку різних типів виробництва компанії Harris загальною вартістю понад 21 мільйон доларів – це майже півмільярда гривень", – сказав Порошенко.

"Ця техніка значно підвищить ефективність ваших дій, ефективність охорони й оборони державного кордону, вона дозволить організувати захищений телефонний зв'язок між підрозділами прикордонної служби та значно покращити взаємодію з підрозділами Збройних сил України. Вона дасть змогу ефективніше протистояти засобам радіоелектронної боротьби агресора", – сказав він.

Президент наголосив: "Ми дуже вдячні нашим партнерам за цю допомогу і підтримку".

Порошенко зазначив також, що окрім "нарощення військової складової та реформування відомства", влада приділяє увагу посиленню гарантій соціальних гарантій воїнів.

"Особливо приємно вручити ключі від нового житла. Цього року для забезпечення житлом військовослужбовців Державної прикордонної служби бюджетом виділено понад 200 мільйонів гривень. Це дозволить забезпечити житлом більш як 320 військовослужбовців лише цього року", – сказав він

Олена Рощенко, УП

Теми: Прикордонна служба армія США Порошенко
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Ніхто повісток призовникам на кордоні вручати не буде 27 квітня 2017, 14:03
Росія вторглася в Україну з майже порожнім автомобілем "гумконвоя" 27 квітня 2017, 09:46
До окупованого Криму почали менше їздити – прикордонна служба 24 квітня 2017, 17:27
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
У штабі АТО уточнили втрати: 27 апреля поранено 3 бійців
Аваков просить Інтерпол відхилити позов РФ про розшук Яценюка
Порошенко каже, що невдовзі арештують нові вкрадені мільярди
Лукашенко заспокоїв Порошенка щодо спільних навчань з Путіним
Усі новини
Афіша на 28-30 квітня

Казки на ніч. Зощенко, ретро-круїз, вечірки, виставки, концерти ...

No science – no future

Чому українські науковці намагаються звернути на себе увагу