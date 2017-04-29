Трамп обвинил Обаму в том, что Флинн оказался неблагонадежным

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Суббота, 29 апреля 2017, 02:04

Президент США Дональд Трамп обвинил администрацию своего предшественника Барака Обамы в том, что она признала Майкла Флинна благонадежным.

Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News.

"Я чувствую себя плохо (из-за Флинна). Он был генералом. Но вспомните, он был утвержден администрацией Обамы на самом высоком уровне", - отметил американский президент.

"И когда они говорят, что мы не проверили его, значит и Обама, я догадываюсь, не делал проверки, так как он (Флинн) был утвержден на самом высоком уровне безопасности администрации Обамы. Поэтому, когда он пришел в нашу администрацию, на короткое время, он был уже утвержден администрацией Обамы", - заявил Трамп.

Напомним, советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн подал в отставку 13 февраля из-за скандала о контактах с Россией. Впоследствии он признал, что получал деньги от российских компаний.

Темы: Трамп США
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