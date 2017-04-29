Изменения в режиме пересечения линии разграничения продлили до 31 мая
Пропуск лиц и транспортных средств через КПВВ на линии разграничения в зоне проведения АТО будет осуществляться в новых временных рамках - с 7:00 до 19:30 - до 31 мая включительно.
Об этом говорится в сообщении Госпогранслужбы Украины.
В ГПСУ отметили, что данное решение штабом АТО принято в связи с существенным увеличением пассажиро-транспортного потока через линию разграничения.
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