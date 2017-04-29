Кандидатов в Службу финансовых расследований проверят на полиграфе

Чтобы минимизировать коррупционную составляющую в Службе финансовых расследований, ее сотрудники пройдут соответствующий конкурс, который будет включать проверку на полиграфе.

Об этом на пресс-брифинге по законопроекту о создании Службы финансовых расследований сказал советник министра финансов Сергей Коваленко, сообщает Укринформ.

"С целью минимизации коррупционных рисков мы предусмотрели достаточно высокую зарплату. Надо создать такие условия, чтобы люди не были вынуждены заниматься коррупцией. Также не исключено, что в службу сознательно попытаются попасть люди, чтобы зарабатывать на коррупции - поэтому для того, чтобы их отфильтровать, должен быть проведен качественный конкурс. В этот конкурс входит много процедур и тестов, в том числе и исследования на полиграфе", - отметил Коваленко.

Он напомнил, что основной целью министерства при разработке законопроекта о Службе финансовых расследований было создание органа, который комплексно сможет противодействовать экономическим преступлениям и таким образом способствовать детенизации экономики, нивелированию давления на бизнес со стороны правоохранительных органов, а также позволит избежать дублирования в сфере противодействия экономической преступности.

"Главная идея законопроекта такова - создается новый правоохранительный орган, в который будут отобрании новые люди, которые пройдут соответствующее обучение, тренинги, получат достойное обеспечение и будут четко выполнять свои обязанности", - отметил Коваленко.

В марте 2017 года правительство согласовало проект закона о создании Службы финансовых расследований и направило его на рассмотрение Совета реформ.