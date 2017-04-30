В Турции за день уволили почти 4 тысяч госслужащих

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Воскресенье, 30 апреля 2017, 06:17

В Турции в субботу были уволены более 3900 госслужащих и военных из-за угрозы "национальной безопасности".

Об этом сообщает агентство Reuters.

Агентство пишет, что это вторая крупная волна массовых увольнений в стране, после того, как президенту Реджепу Тайипу Эрдогану были предоставлены более широкие полномочия по итогам референдума.

В частности были уволены тюремные надзиратели, клерки, ученые, сотрудники управления по религиозным вопросам и 1200 военнослужащих вооруженных сил, включая около 600 офицеров.

Согласно указу они были уволены за подозрительные связи с "террористическими организациями и структурами, представляющими угрозу национальной безопасности".

Всего в Турции после неудачной попытки госпереворота в июле прошлого года в общей сложности около 120 000 человек были отстранены от работы или уволены, а более 40 000 человек были арестованы.

Темы: Турция
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