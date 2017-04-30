У Туреччині за день звільнили майже 4 тисячі держслужбовців

У Туреччині в суботу було звільнено понад 3900 держслужбовців і військових через загрозу "національній безпеці".

Про це повідомляє агентство Reuters.

Агентство пише, що це друга велика хвиля масових звільнень в країні, після того, як президенту Реджепу Тайіпу Ердогану були надані ширші повноваження за підсумками референдуму.

Зокрема були звільнені тюремні наглядачі, клерки, вчені, співробітники управління з релігійних питань і 1200 військовослужбовців збройних сил, включаючи близько 600 офіцерів.

Згідно з указом вони були звільнені за підозрілі зв'язки з "терористичними організаціями і структурами, що представляють загрозу національній безпеці".

Всього в Туреччині після невдалої спроби державного перевороту в липні минулого року в цілому близько 120 000 осіб були відсторонені від роботи або звільнені, а понад 40 000 осіб - арештовані.