Порошенко назначит главой НБУ Лавренчука - Bloomberg

3464 просмотра
0
Воскресенье, 30 апреля 2017, 13:22
Владимир Лавренчук

Президент Порошенко определился с кандидатурой председателя правления Райффайзен Банка Аваль Владимира Лавренчука на должность главы Нацбанка.

Об этом сообщает международное агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники передают "Українські новини".

По данным двух источников агентства Bloomberg, президент Петр Порошенко предложит председателю правления Райффайзен Банка Аваль Владимиру Лавренчуку возглавить НБУ.

Агентство обращает внимание, что, несмотря на непопулярность действий Валерии Гонтаревой среди населения, Лавренчук призвал украинцев поддержать инициативы НБУ, заявив, что альтернативы реформам нет.

В пятницу другое международное агентство Reuters сообщило, что Европейский банк реконструкции и развития поддерживает кандидатуру Лавренчука.

Недавно Лавренчук публично заявил, что готов возглавить НБУ, "когда придет время".

Экономическая правда

Темы: НБУ Порошенко
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
ЕБРР выступает за назначение главой НБУ Лавренчука 28 апреля 2017, 15:39
Яценюк не метит в кресло главы Нацбанка – Иванчук 28 апреля 2017, 10:22
В НБУ рассказали, как из Приватбанка вывели 16 миллиардов 28 апреля 2017, 09:24
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Порошенко назначит главой НБУ Лавренчука - Bloomberg
Агентство Fitch подтвердило рейтинг Украины и ухудшило прогноз роста ВВП
Сутки в АТО: 54 обстрела, двое военных ВСУ погибли
Кличко проиграл британцу Джошуа в бою за титул чемпиона мира
Все новости
Гид по грузинской кухне

Где в Киеве попробовать хинкали, хачапури и чанахи

Доктор Комаровский

Как правильно подготовить ребенка к вакцинации