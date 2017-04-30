Порошенко назначит главой НБУ Лавренчука - Bloomberg

Президент Порошенко определился с кандидатурой председателя правления Райффайзен Банка Аваль Владимира Лавренчука на должность главы Нацбанка.

Об этом сообщает международное агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники передают "Українські новини".

По данным двух источников агентства Bloomberg, президент Петр Порошенко предложит председателю правления Райффайзен Банка Аваль Владимиру Лавренчуку возглавить НБУ.

Агентство обращает внимание, что, несмотря на непопулярность действий Валерии Гонтаревой среди населения, Лавренчук призвал украинцев поддержать инициативы НБУ, заявив, что альтернативы реформам нет.

В пятницу другое международное агентство Reuters сообщило, что Европейский банк реконструкции и развития поддерживает кандидатуру Лавренчука.

Недавно Лавренчук публично заявил, что готов возглавить НБУ, "когда придет время".

Экономическая правда