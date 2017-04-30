Навальный подозревает, что ожог глаза после зеленки может оказаться неизлечимым

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Воскресенье, 30 апреля 2017, 16:52

Химический ожог глаза, полученный Алексеем Навальным при попадании зеленки в результате нападения неизвестного, может оказаться неизлечимым. 

Такое мнение Навальный высказал 30 апреля. 

"Меня лечит сейчас один из лучших офтальмологов Москвы... Врач считает, что мне плеснули в лицо зелёнкой, размешанной с чем-то ещё, потому что просто зелёнкой так сильно сжечь глаз нельзя. Склонен согласиться: в Барнауле мне брызнули зеленкой прямо в глаза из резиновой груши — очень жгло и резало, но через 10 минут я нормально видел", - отметил он. 

"Ни на секунду не сомневаюсь, что нападение организовала администрация президента. ... Никакого расследования, конечно, не будет - уголовное дело до сих пор не возбудили, меня даже не опросил никто, хоть заявление сразу написано было", - добавил Навальный. 

Как известно, оппозиционер Алексей Навальный получил химический ожог глаза в результате нападения неизвестного, плеснувшего ему в лицо зелёнкой. 

Украинская правда

Темы: Росcия
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