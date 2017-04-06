Боевики обстреливают Авдеевку, окрестности Марьинки и Красногоровки

Пророссийские боевики в четверг вечером снова обстреливают Авдеевку.

Об этом сообщил начальник главного управления Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

"Опять Авдеевка, опять обстрел боевиками "ДНР" мирных жителей. Ул. Соборная, 229. В 19.15 мужчина, 1972 года рождения, получил осколочное ранение левого плеча, во время обстрела находился во дворе", - отметил он.

Председатель Донецкой ОВГА Павел Жебривский в свою очередь добавил, что раненого мужчину госпитализировали.

"Сейчас обстрелы идут также по окрестностям Марьинки и Красногоровки", - сообщил он.

"Каждый вечер, с наступлением темноты, как настоящая нечистая сила, оккупанты обстреливают не только позиции наших защитников, но и мирные города и села, практически по всей линии разграничения", - добавил Жебривский.

Украинская правда