Король Иордании считает, что Крым может быть предметом торга по Сирии

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Пятница, 7 апреля 2017, 04:00

Король Иордании считает, что если США и ЕС найдут с Россией понимание по Крыму, то Путин может прекратить поддерживать режим Башара Асада в Сирии.

Об этом король Абдалла II заявил в интервью The Washington Post.

"Я думаю они будут торговаться, каким образом должен уйти Асад. Наконец мы должны получить режим, который будет приемлемым для всего населения Сирии", - сказал он, отвечая на вопрос, согласится ли Россия на отставку Асада.

"С российской точки зрения, они играют в то, что я называю трехходовой игрой в шахматы. Для них Крым важен, Сирия важна, Украина, и мы видим их в Ливии. Американцы и европейцы должны договариваться с русскими по всем этим проблемам одновременно", - продолжил он.

Таким образом, по его мнению, необходимо обсуждение условий с взаимными уступками.

"Для россиян, я думаю, самым важным является Крым. Если вы найдете понимание по Крыму, вы увидите более гибкую позицию в Сирии, и, я думаю, Украина тогда станет меньшей проблемой ", - заявил король Абдалла.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп заявил, что его отношение касательно Сирии и президента этой страны Башара Асада изменились "очень сильно" после того, как была совершена химическая атака в провинции Идлиб.

Позже стало известно, что он не исключает возможность военных действий в Сирии в ответ на химическую атаку.

Темы: Крым Сирия США Росcия ЕС
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