АТО: Без потерь среди военных, 5 - ранено

За минувшие сутки в зоне проведения АТО погибших среди украинских военных нет, 5 военнослужащих получили ранения.

Об этом 8 апреля на брифинге сообщил спикер Минобороны по АТО Андрей Лысенко.

На Донецком направлении в течение суток произошло 16 обстрелов, боевики открывали огонь в направлении Зайцево, обстрелы имели провокационный характер, в районе Донецкого аэропорта боевики открывали огонь дважды из легкого вооружения.

"В Авдеевке и окрестностях ситуация - самая сложная, там боевики вели огонь в течение всех суток, обстреливая позиции ВСУ по легкого вооружения и минометов, выпустив 20 мин", - сообщил Лысенко.

В направлении Мариуполя большинство случаев нарушения перемирия приходится на участок фронта Чермалык - Широкино, сутки - 24 обстрела, 3 из них - из минометов.

Украинская правда