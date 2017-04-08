АТО: Без втрат серед військових, 5 поранених

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Субота, 8 квітня 2017, 12:54

За минулу добу у зоні проведення АТО загиблих серед українських військових немає, 5 військовослужбовців отримали поранення.

Про це 8 квітня на брифінгу повідомив речник Міноборони з питань АТО Андрій Лисенко.

На Донецькому напрямку протягом доби відбулося 16 обстрілів, бойовики відкривали вогонь в напрямку Зайцевого, обстріли мали провокаційний характер, у районі Донецького аеропорту бойовики відкривали вогонь двічі з легкого озброєння.

"У Авдіївці та околицях ситуація  - найскладніша, там бойовики вели вогонь впродовж усієї доби, обстрілюючи позиції ЗСУ з легкого озброєння та мінометів, випустивши 20 мін", - повідомив Лисенко. 

У напрямку Маріуполя більшість випадків порушення перемир'я припадає на ділянку фронту Чермалик - Широкине, за добу - 24 обстріли, 3 з них - з мінометів. 

 

Українська правда

Теми: АТО Донбас жертви Мінські угоди
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