Во Львове задержаны более 30 участников массовой драки
Правоохранители задержали более тридцати участников конфликта возле стадиона СКА во Львове.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовской области.
Конфликт произошел 30 апреля около 14:45 на улице Клепаривской, возле стадиона СКА во Львове. На место происшествия выехали экипажи патрульной полиции, а также начальник Главного управления Национальной полиции во Львовской области генерал Валерий Середа.
Правоохранители задержали более тридцати участников конфликта. У них изъяты запрещенные предметы.
Решается вопрос об открытии уголовного производства. Проводятся следственные действия.
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