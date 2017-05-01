В Днепре произошла потасовка между социалистами и профсоюзами

В Днепре произошла стычка между участниками демонстраций социалистов и представителей профсоюзов.

Как сообщает Depo.Днипро, демонстрация трудящихся, которая остановилась на площади возле горсовета, слушала выступление одного из организаторов, который говорил в громкоговоритель. Между тем проспектом двигалась колонна с флагами социалистов.

Мужчины с площади пытались вручить людям с красными воздушными шариками открытки, однако мужчины спортивной внешности начали запрещать это делать. Началась потасовка, которую быстро разняли полицейские.

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Социалисты пришли к центральной площади Героев Майдана, после чего организаторы объявили, что флаги нужно сдать. Демонстранты разошлись.

Издание также пишет, что с 10:00 до 11:00 центральный проспект Днепра "волнами" перекрывали из-за прохождения колонн демонстрантов. Маевка "советских офицеров" на площади у Театра оперы и балета в Днепре прошла в плотном окружении полиции.

Полиция области переведена на усиленный режим несения службы. Центр Днепра патрулирует кавалерийский взвод.