У Дніпрі сталася штовханина між соціалістами та профспілками

649 переглядів
0
Понеділок, 1 травня 2017, 14:56

У Дніпрі сталася сутичка між учасниками демонстрацій соціалістів та представників профспілок.

Як повідомляє Depo.Дніпро, демонстрація трударів, яка зупинилася на площі біля міськради, слухала виступ одного з організаторів, який говорив у гучномовець. Тим часом проспектом рухалася колона з прапорами соціалістів.

Чоловіки з площі намагалися вручити людям з червоними повітряними кульками листівки, однак чоловіки спортивної зовнішності почали забороняти це робити. Почалася штовханина, яку швидко розборонили поліцейські.

 
Всі фото Depo.Дніпро

Соціалісти дійшли до центральної площі Героїв Майдану, після чого організатори оголосили, що прапори потрібно здати. Демонстранти розійшлися.

 

Видання також пише, що з 10:00 до 11:00 центральний проспект Дніпра "хвилями" перекривали через проходження колон демонстрантів. Маївка "радянських офіцерів" на площі біля Театру опери та балету у Дніпрі пройшла у щільному оточенні поліції.

 

Поліція області переведена на посилений режим несення служби. Центр Дніпра патрулює кавалерійський взвод.

Теми: Дніпро
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
У Дніпрі в кабінеті заступника Філатова сталася бійка 26 квітня 2017, 14:32
У Дніпрі і на Харківщині через сніг обмежили рух транспорту 19 квітня 2017, 10:31
"Національний корпус" продовжує блокувати "Сбербанк" у Дніпрі 18 квітня 2017, 14:52
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Британські прикордонники підтвердили затримання 7 українців – посольство
Лещенко: "кошти Януковича" конфіскували з порушеннями за 2 тижні
Житель Мар'їнки отримав поранення і струс мозку від обстрілу бойовиків
В Одесі біля Куликового поля знайшли рюкзак з вибухівкою
Усі новини
Гід по грузинській кухні

Де в Києві спробувати хінкалі, хачапурі і чанахи

12+1 спосіб

Як не змарнувати час у Батумі, коли на подорож є три дні