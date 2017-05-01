В Украину прибыло около 200 участников "Евровидения"

В Украину прибыли уже около 200 участников конкурса "Евровидение" из 20 стран.

Как сообщает Государственная пограничная служба, ее сотрудники интенсивно проводят мероприятия по оформлению участников песенного конкурса на государственной границе.

В течение трех суток в Украину прибыло более 200 участников и членов команд конкурса из почти 20 стран мира.

Больше всего участников пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта оформили в пунктах пропуска для воздушного сообщения "Борисполь" и "Киев". Еще одна команда прибыла через автомобильный пункт пропуска "Платоново" в Одесской области.

Как сообщалось, предполагается, что основными пунктами пропуска во время пропуска участников и гостей "Евровидения" будут пункты пропуска для воздушного сообщения, на которые придется до 70% от общего количества прибывающих на песенный конкурс. 20% будут пользоваться автомобильными пунктами пропуска. Еще 10% гостей и участников конкурса ожидается на железнодорожных направлениях.