Сутки в АТО: Боевики били 70 раз, один военный ВСУ погиб

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Среда, 10 мая 2017, 06:47

За минувшие сутки боевики 70 раз открывали огонь по опорным пунктам украинских сил. В результате один военнослужащий ВСУ погиб, еще двое были ранены.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.

На Донецком направлении из минометов калибра 120 мм и 82 мм, вооружение БМП, гранатометов различных систем и пулеметов больших калибров боевики накрывали позиции ВСУ возле Верхнеторецкого. Из минометов калибра 82 мм, противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия сепаратисты били по опорным пунктам вблизи Авдеевки.

По силам АТО в Троицком и Новгородском террористы стреляли из минометов 82 мм калибра.  Гранатометы различных систем они применяли в районе Каменки. Из вооружения БМП, гранатометов различных систем, пулеметов больших калибров и стрелкового оружия боевики вели огонь по украинским позициям неподалеку Зайцево. Силы АТО в Мироновском и Луганском были обстреляны из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

На Приморском направлении из 120 мм минометов и противотанковых гранатометов боевики накрывали огнем морских пехотинцев вблизи Павлополя и Широкино. По морским пехотинцам в районе Водяного террористы били из вооружения танка, минометов 82 мм калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Из минометов калибра 120 мм сепаратисты обстреливали ВСУ в Лебединском и Новотроицком, а по украинским силам в Марьинке били из 82 мм минометов, вооружения БМП, противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие боевики применяли под Чермалыком и Гнутово, а автоматические гранатометы - вблизи Старогнатовки. Из стрелкового оружия были обстреляны опорные пункты возле Гранитного и Богдановки. В районе Павлополя активизировались снайперы.

На Луганском направлении, из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов боевики вели огонь по позициям сил АТО вблизи Новотошковки. 82 мм минометы, противотанковые ракетные комплексы и гранатометы различных систем террористы применяли по опорным пунктам неподалеку Крымского.

Украинские силы в Новоалександровке сепаратисты обстреливали из зенитной установки ЗУ-23-2 и пулеметов крупных калибров, а в Новозвановке - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Из автоматических гранатометов боевики открывали огонь по украинским силам возле Валуйского, а из стрелкового оружия – возле Станицы Луганской.

Темы: АТО Вооруженные силы
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