После инцидентов в Днипре полетели головы полицейских начальников
Министр внутренних дел Арсен Аваков уволил ряд полицейских в городе Днипро.
Об этом он сообщил 10 мая в Facebook.
Это произошло после предварительного рассмотрения инцидентов и провокаций 9 мая.
"Утром подписан приказ об освобождении от должностей:
- начальника управления полиции Днепропетровской области генерала Репешко;
- начальника городского управления полиции Днипра полковника Бидыло;
- соответствующих заместителей по обеспечению общественной безопасности ", – пишет Аваков.
Также назначено служебное расследование за тем, что произошло – для дальнейшего изучения действий полицейских. В Днипро направлена комиссия во главе с председателем ДВБ Нацполиции Ковалем.
Создана и направлена в Днипро специальная следственная группа для расследования действий гражданских лиц и их координаторов в рамках возбужденных уголовных производств.
"Надеюсь этот урок полицией Днипра будет усвоен", – отметил министр.
Как известно, 9 мая в городе Днипро произошла массовая потасовка, было травмировано 14 человек, а по подозрению в причастности к столкновениям задержаны 15 человек.
По данным СМИ, стычку с АТОшниками начали неизвестные парни спортивного телосложения, которые перед этим охраняли агитационные палатки "Оппозиционного блока" и имели оранжевые отметки на груди, а полиция оттеснила ветеранов.
Руководитель главного управления полиции Днепропетровской области назначил служебное расследование действий полиции во время массовых мероприятий ко Дню победы над нацизмом.
Украинская правда
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Всі ці менти у звязках з опоблоківцями і це було добре відомо всім ще 2 роки тому.