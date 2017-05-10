После инцидентов в Днипре полетели головы полицейских начальников

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Среда, 10 мая 2017, 10:19
ДНІПРОГРАД

Министр внутренних дел Арсен Аваков уволил ряд полицейских в городе Днипро.

Об этом он сообщил 10 мая в Facebook.

Это произошло после предварительного рассмотрения инцидентов и провокаций 9 мая.

 
Должности лишился начальник полиции области Игорь Репешко
 

и начальник полиции города полковник Андрей Бидыло

"Утром подписан приказ об освобождении от должностей:

- начальника управления полиции Днепропетровской области генерала Репешко;
- начальника городского управления полиции Днипра полковника Бидыло;
- соответствующих заместителей по обеспечению общественной безопасности ", – пишет Аваков.

Также назначено служебное расследование за тем, что произошло – для дальнейшего изучения действий полицейских. В Днипро направлена комиссия во главе с председателем ДВБ Нацполиции Ковалем.

Создана и направлена в Днипро специальная следственная группа для расследования действий гражданских лиц и их координаторов в рамках возбужденных уголовных производств.

"Надеюсь этот урок полицией Днипра будет усвоен", – отметил министр.

Как известно, 9 мая в городе Днипро произошла массовая потасовка, было травмировано 14 человек, а по подозрению в причастности к столкновениям задержаны 15 человек.

По данным СМИ, стычку с АТОшниками начали неизвестные парни спортивного телосложения, которые перед этим охраняли агитационные палатки "Оппозиционного блока" и имели оранжевые отметки на груди, а полиция оттеснила ветеранов.

Руководитель главного управления полиции Днепропетровской области назначил служебное расследование действий полиции во время массовых мероприятий ко Дню победы над нацизмом.

Украинская правда

Темы: Днепр полиция
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Комментарии — 3
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IP: 185.23.165.---brs10.05.2017 11:09
Дай боже щось змінеться.
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IP: 94.244.38.---ice 710.05.2017 10:44
ice 7:
Всі ці менти у звязках з опоблоківцями і це було добре відомо всім ще 2 роки тому.
Тобто хотів сказати, що вони хабарники і беспредельщікі вищого гатунку.
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IP: 94.244.38.---ice 710.05.2017 10:39
Всі ці менти у звязках з опоблоківцями і це було добре відомо всім ще 2 роки тому.
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