Після інцидентів у Дніпрі полетіли голови поліцейських начальників

8325 переглядів
3
Середа, 10 травня 2017, 10:19
ДНІПРОГРАД

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков звільнив низку поліцейських у місті Дніпро.

Про це він повідомив 10 травня у Facebook.

Це сталося після попереднього розгляду інцидентів і провокацій на 9 травня.

 
Посаду втратив начальник поліції області Ігор Репешко
 
та начальник поліції міста Андрій Бідило

"Вранці підписаний наказ про звільнення з посад:

- начальника управління поліції Дніпропетровської області генерала Репешка;

- начальника міського управління поліції Дніпра полковника Бідила;

- відповідних заступників щодо забезпечення громадської безпеки", – пише Аваков.

Також призначено службове розслідування за тим, що сталося – для подальшого вивчення дій поліцейських. У Дніпро направлено комісію на чолі з головою ДВБ Нацполіціі Ковалем.

Створено і спрямовано в Дніпро спеціальну слідчу групу для розслідування дій цивільних осіб і їх координаторів в рамках порушених кримінальних проваджень.

"Сподіваюся цей урок поліцією Дніпра буде засвоєний", – зазначив міністр.

Як відомо, 9 травня 2017 року в місті Дніпро сталася масова бійка, було травмовано 14 осіб, а за підозрою в причетності до сутичок затримано 15 осіб.

За даними ЗМІ, штовханину з АТОвцями почали невідомі хлопці спортивної статури, які перед цим охороняли агітаційні палатки "Опозиційного блоку" та мали помаранчеві позначки на грудях, а поліція через це відтіснила ветеранів.

Керівник головного управління поліції Дніпропетровської області призначив службове розслідування дій поліції під час масових заходів до Дня перемоги над нацизмом.

Українська правда

Теми: Дніпро поліція
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Луценко: 8 "тітушок" затримали за напад на учасників АТО у Дніпрі 10 травня 2017, 08:49
У Дніпрі призначили службове розслідування дій поліції 9 травня 10 травня 2017, 01:47
У Дніпрі сталася бійка через прапори. 15 осіб затримали 9 травня 2017, 14:29
powered by lun.ua
Коментарі — 3
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 185.23.165.---brs10.05.2017 11:09
Дай боже щось змінеться.
ВідповістиЗ цитатою
IP: 94.244.38.---ice 710.05.2017 10:44
ice 7:
Всі ці менти у звязках з опоблоківцями і це було добре відомо всім ще 2 роки тому.
Тобто хотів сказати, що вони хабарники і беспредельщікі вищого гатунку.
ВідповістиЗ цитатою
IP: 94.244.38.---ice 710.05.2017 10:39
Всі ці менти у звязках з опоблоківцями і це було добре відомо всім ще 2 роки тому.
ВідповістиЗ цитатою
Усі коментарі
Головні новини
Гонтарева призначила Смолія в.о. голови НБУ
Після інцидентів у Дніпрі полетіли голови поліцейських начальників
Луценко: 8 "тітушок" затримали за напад на учасників АТО у Дніпрі
Хроніка 10 травня. Одноока українська Феміда та прозорі кордони для контрабандних ракет
Усі новини
Погляд психологів

8 спільних рис батьків, які мають успішних дітей

Афіша на 5-7 травня

ПБК відкриває сезон, ніч кіно, неймовірна кількість музики і вечірок