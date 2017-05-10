Після інцидентів у Дніпрі полетіли голови поліцейських начальників
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков звільнив низку поліцейських у місті Дніпро.
Про це він повідомив 10 травня у Facebook.
Це сталося після попереднього розгляду інцидентів і провокацій на 9 травня.
"Вранці підписаний наказ про звільнення з посад:
- начальника управління поліції Дніпропетровської області генерала Репешка;
- начальника міського управління поліції Дніпра полковника Бідила;
- відповідних заступників щодо забезпечення громадської безпеки", – пише Аваков.
Також призначено службове розслідування за тим, що сталося – для подальшого вивчення дій поліцейських. У Дніпро направлено комісію на чолі з головою ДВБ Нацполіціі Ковалем.
Створено і спрямовано в Дніпро спеціальну слідчу групу для розслідування дій цивільних осіб і їх координаторів в рамках порушених кримінальних проваджень.
"Сподіваюся цей урок поліцією Дніпра буде засвоєний", – зазначив міністр.
Як відомо, 9 травня 2017 року в місті Дніпро сталася масова бійка, було травмовано 14 осіб, а за підозрою в причетності до сутичок затримано 15 осіб.
За даними ЗМІ, штовханину з АТОвцями почали невідомі хлопці спортивної статури, які перед цим охороняли агітаційні палатки "Опозиційного блоку" та мали помаранчеві позначки на грудях, а поліція через це відтіснила ветеранів.
Керівник головного управління поліції Дніпропетровської області призначив службове розслідування дій поліції під час масових заходів до Дня перемоги над нацизмом.
Українська правда
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
Всі ці менти у звязках з опоблоківцями і це було добре відомо всім ще 2 роки тому.