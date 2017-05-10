Amnesty International призывает Украину выбирать нового омбудсмена честно

Международная правозащитная организация Amnesty International призывает Верховную Раду назначить открытый конкурс на должность уполномоченного по правам человека.

Об этом говорится в заявлении организации, передают "Украинские новости".

"Мы требуем гарантировать соответствие кандидатов профессиональным стандартам и их независимость от влияния партийных интересов. Это станет возможным только путем проведения открытого выдвижения и обсуждения кандидатов с привлечением к процессу отбора представителей гражданского общества", - заявила директор Amnesty International Украина Оксана Покальчук.

По ее словам, в противном случае существует большой риск, что эту ответственную должность получит человек, для которого защита партийных интересов или интересов отдельных лиц будет выше, чем защита прав человека.

Организация считает, что кандидаты на должность омбудсмена должны соответствовать ряду критериев, в частности иметь глубокие знания международных стандартов прав человека, длительный опыт правозащитной работы и быть независимыми от любых политических сил.

Как известно, 28 апреля завершился пятилетний срок полномочий омбудсмена Украины Валерии Лутковской.