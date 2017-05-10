Amnesty International призывает Украину выбирать нового омбудсмена честно

672 просмотра
0
Среда, 10 мая 2017, 10:37

Международная правозащитная организация Amnesty International призывает Верховную Раду назначить открытый конкурс на должность уполномоченного по правам человека.

Об этом говорится в заявлении организации, передают "Украинские новости".

"Мы требуем гарантировать соответствие кандидатов профессиональным стандартам и их независимость от влияния партийных интересов. Это станет возможным только путем проведения открытого выдвижения и обсуждения кандидатов с привлечением к процессу отбора представителей гражданского общества", - заявила директор Amnesty International Украина Оксана Покальчук.

По ее словам, в противном случае существует большой риск, что эту ответственную должность получит человек, для которого защита партийных интересов или интересов отдельных лиц будет выше, чем защита прав человека.

Организация считает, что кандидаты на должность омбудсмена должны соответствовать ряду критериев, в частности иметь глубокие знания международных стандартов прав человека, длительный опыт правозащитной работы и быть независимыми от любых политических сил.

Как известно, 28 апреля завершился пятилетний срок полномочий омбудсмена Украины Валерии Лутковской.

Темы: права человека Верховная Рада
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
ОБСЕ призвала Беларусь ввести мораторий на смертную казнь 9 мая 2017, 08:10
Human Rights Watch призывает немедленно освободить ученого Козловского 6 мая 2017, 21:56
Крымчанина после попытки самоубийства в СИЗО переместили в РФ 5 мая 2017, 19:13
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Гонтарева назначила Смолия и.о. главы НБУ
После инцидентов в Днипре полетели головы полицейских начальников
Луценко: 8 "титушек" задержали за нападение на участников АТО в Днипре
Хроника 10 мая. Одноглазая украинская Фемида и прозрачные границы для контрабандных ракет
Все новости
Немецкая пацифистка

Ирмела Менза-Шрамм: Нужно постоянно рекламировать ценности людям

Репортаж

Волонтеры – мосты с жизнью, в которой бойцы кому-то нужны