Савченко написала письмо Макрону

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Среда, 10 мая 2017, 13:05

Народный депутат Украины Надежда Савченко просит новоизбранного президента Франции Эммануэля Макрона усилить санкции для России и помочь с освобождением украинцев из российских тюрем.

Об этом говорится в письме украинского парламентария к победителю второго тура президентских выборов во Франции, который обнародован на Facebook-странице Надежды Савченко.

"Хочу поздравить весь французский народ со сделанным выбором и прошу Вас как человека, который занял этот достопочтенный пост, сделать все от Вас зависящее для международной поддержки и защиты территориальной целостности Украины", – отметила она.

По мнению Савченко, "Франция как страна, которая стоит на защите западноевропейских ценностей во всем мире и играет ключевую роль в Нормандском формате, не может оставаться равнодушной к грубому нарушению международного права и территорий других стран, которое уже четвертый год демонстрирует Российская Федерация в Украине и Сирии".

Она отметила, что политика мягкого сдерживания агрессора и принцип невмешательства в начале Второй мировой войны "привели к катастрофе мирового масштаба".

"Обращаюсь к Вам с просьбой о сохранении и даже усилении санкций против страны-агрессора – Российской Федерации, потому что власти этой страна понимают лишь силу и решительность, которой Вам и Вашему народу не занимать", – написала Савченко Макрону.

По ее мнению, усиление международной, технической и военной поддержки Украины "поможет странам Европейского Союза пресечь и, в дальнейшем, сдерживать вмешательство российских властей во внутреннюю и внешнюю политику соседних государств".

"Также прошу более решительных действий французских политиков по освобождению украинских заложников из тюрем Российской Федерации. Я в большом долгу перед обществом всего мира за мое освобождение, поэтому делаю все для возвращения украинцев живыми домой, поскольку жизнь человека – это наивысшая ценность", – добавила Савченко.

Надежда Савченко написала письмо Эммануэлю Макрону
Надежда Савченко написала письмо Эммануэлю Макрону
Fb Савченко

Она поблагодарила Францию за поддержку Украины, особенно во время войны.

"Буду очень признательна, если Вы дадите разъяснение украинскому народу и всему миру относительно шагов будущей Администрации президента Франции по этим вопросам", – написала Савченко следующему лидеру французов.

Алена Рощенко, УП

Темы: Савченко Франция Росcия санкции политзаключенные
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IP: 93.74.43.---Spirito10.05.2017 14:17
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