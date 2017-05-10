Савченко написала письмо Макрону

Народный депутат Украины Надежда Савченко просит новоизбранного президента Франции Эммануэля Макрона усилить санкции для России и помочь с освобождением украинцев из российских тюрем.

Об этом говорится в письме украинского парламентария к победителю второго тура президентских выборов во Франции, который обнародован на Facebook-странице Надежды Савченко.

"Хочу поздравить весь французский народ со сделанным выбором и прошу Вас как человека, который занял этот достопочтенный пост, сделать все от Вас зависящее для международной поддержки и защиты территориальной целостности Украины", – отметила она.

По мнению Савченко, "Франция как страна, которая стоит на защите западноевропейских ценностей во всем мире и играет ключевую роль в Нормандском формате, не может оставаться равнодушной к грубому нарушению международного права и территорий других стран, которое уже четвертый год демонстрирует Российская Федерация в Украине и Сирии".

Она отметила, что политика мягкого сдерживания агрессора и принцип невмешательства в начале Второй мировой войны "привели к катастрофе мирового масштаба".

"Обращаюсь к Вам с просьбой о сохранении и даже усилении санкций против страны-агрессора – Российской Федерации, потому что власти этой страна понимают лишь силу и решительность, которой Вам и Вашему народу не занимать", – написала Савченко Макрону.

По ее мнению, усиление международной, технической и военной поддержки Украины "поможет странам Европейского Союза пресечь и, в дальнейшем, сдерживать вмешательство российских властей во внутреннюю и внешнюю политику соседних государств".

"Также прошу более решительных действий французских политиков по освобождению украинских заложников из тюрем Российской Федерации. Я в большом долгу перед обществом всего мира за мое освобождение, поэтому делаю все для возвращения украинцев живыми домой, поскольку жизнь человека – это наивысшая ценность", – добавила Савченко.

Надежда Савченко написала письмо Эммануэлю Макрону Fb Савченко

Она поблагодарила Францию за поддержку Украины, особенно во время войны.

"Буду очень признательна, если Вы дадите разъяснение украинскому народу и всему миру относительно шагов будущей Администрации президента Франции по этим вопросам", – написала Савченко следующему лидеру французов.

Алена Рощенко, УП