Состояние задержанного в РФ украинца Панова резко ухудшилось

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Четверг, 11 мая 2017, 00:34

Состояние гражданина Украины Артура Панова, которого в России обвиняют в подготовке теракта в Ростове-на-Дону, резко ухудшилось после объявления голодовки.

Об этом сообщает "Кавказский узел".

Вечером 10 мая Панов потерял сознание в ходе очередного заседания Северо-Кавказского военного суда.

После короткого технического перерыва, когда коллегия судей входила в зал, Панов упал на пол в клетке-"аквариуме", конвойные попросили второго подсудимого - Максима Смышляева поднять его. Смышляев отметил, что Панов "резко побелел". Судья принял решение вызвать "скорую помощь".

Панов объявил о начале бессрочной сухой голодовки с требованием экстрадиции его в Украину в течение двух недель на заседании суда 3 мая.

Адвокат Артура Панова Сергей Московкин рассказал, что в праздничные дни адвокатов в СИЗО "не пускали, поэтому он со своим подзащитным не встречался". Московкин также рассказал, что "перед началом заседания Панов сообщил ему, что продолжает голодовку".

Вместе с тем представитель Общественной наблюдательной комиссии Ростовской области сообщил, что в областном управлении ФСИН и в СИЗО утверждают, что "заявлений о голодовке Панов не делал".

"По утверждению управления ФСИН, никаких проблем со здоровьем Панов не испытывает и принимает пищу", - сказал представитель ОНК.

Также издание сообщает, что Панов через своего адвоката Сергея Московкина передал сегодня заявление. В нем подсудимый пишет, что он "не отказывается от того, что действительно имел мысль совершить преступление, переступить грань".

"Но это всего лишь мысль и никогда бы я не пошел на то, чтобы по моей вине, умышленной или случайной, погиб хоть кто-нибудь", - утверждается в заявлении Панова.

"Те обвинения, которые были мне выдвинуты, строятся исключительно на предположениях, слухах, домыслах", - заявил Панов.

По версии следствия, являвшийся активным приверженцем идей национализма украинец решил совершить в Ростове-на-Дону террористический акт с помощью самодельного взрывного устройства. Сделать это он намеревался в месте массового скопления людей.

Для того, чтобы исполнить задуманное, обвиняемый начал переписываться в соцсетях с ростовчанином. Украинец рассказал ему о том, что на территории Ростова-на-Дону планируется теракт, и пообещал ему в случае успеха денежное вознаграждение и выезд за пределы России.

Гражданин Украины в домашних условиях якобы изготовил и хранил взрывчатые вещества и устройства. С ноября по декабрь 2015 года он вел поиск потенциальных объектов с массовым пребыванием людей, а также проводил разведку имеющихся на них антитеррористических систем безопасности.

Как утверждает российское следствие, в конце ноября 2015 года Панов и местный житель встретились в Ростове-на-Дону, где ростовчанин узнал подробности о планируемом теракте, мощности взрывного устройства и компонентах, из которого оно будет изготовлено, а также о предполагаемом месте совершения теракта.

В начале декабря 2015 года украинец был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Ростовчанина задержали в апреле 2016 года.

Панов обвиняется в приготовлении к террористическому акту и покушении на вовлечение лица в его совершение, незаконном изготовлении взрывчатых веществ и публичном оправдании терроризма, житель Ростова-на-Дону - в содействии террористической деятельности.

Темы: заложники Росcия
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