Лидер республиканцев в Сенате США против расследования роли РФ в выборах

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Четверг, 11 мая 2017, 03:52

Лидер большинства в Сенате США, республиканец Митч Макконнелл выступает против проведения любых расследований вмешательства Москвы в выборы президента в 2016 году - как новых, так и уже ведущихся.

Об этом пишет DW.com.

Открывая заседание Сената в среду, 10 мая, Макконнелл заявил, что не поддерживает начало каких-либо новых расследований того, повлияла ли Россия на президентские выборы в США 2016 года и будет препятствовать проведению  уже начатых проверок.

В то же время лидер Демократической партии в верхней палате Конгресса Чак Шумер вновь потребовал назначить независимого спецпрокурора для изучения этого вопроса.

По его словам, необходимость этого стала еще более насущной после того, как президент Дональд Трамп накануне внезапно уволил директора ФБР Джеймса Коми.

"Независимое расследование роли Москвы в предвыборной кампании - это единственный способ вернуть доверие народа", - подчеркнул Шумер.

Кроме него и другие представители демократов, а также влиятельный сенатор-республиканец Джон Маккейн настаивают на том, чтобы изучением вмешательства России в ход выборов занялся специально назначенный расследователь или спецкомитет.

Как сообщалось, Коми за несколько дней до того, как Трамп уволил его, стремился расширить расследование о вероятном сговоре между президентской кампанией Трампа и Россией.

Темы: Трамп США Росcия
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