Гонтарева допускает, что после отставки ее будут преследовать

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Четверг, 11 мая 2017, 10:00

Глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева допускает возможность судебного или уголовного преследования после ее отставки, в то же время подчеркивает правильность своих реформаторских действий на посту руководителя центробанка.

Об этом она сказала в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Преследование – оно может быть. Потому что количество инсинуаций, провокаций, ерунды, грязных компаний зашкаливает. Стоит ли этого бояться? – Нет. Ни на секунду не сомневалась, что все сделала правильно", – говорит Гонтарева.

Она заявила, что уходит с должности главы НБУ по собственному желанию в связи с выполнением своей миссии на этом посту, а не в связи со сменой политических элит, что является доказательством движения страны вперед.

"Как бы кто-то не думал, что Украина никуда не движется, я, прощаясь со всеми, точно могу сказать: страна движется", – заявила Гонтарева.

Глава Нацбанка объясняет свой низкий рейтинг среди населения тем, что все медиа в стране находятся в руках тех, с кем Нацбанк под ее руководством три года боролся за очистку банковского сектора.

"Они с нами борются, "кормят" политиков, которые вам затем рассказывают, какой плохой Национальный банк", – пояснила руководитель НБУ.

Гонтарева также уточнила, что не собирается выезжать из страны.

Отвечая на вопросы о стоящих перед Нацбанком опасностях, глава регулятора назвала внесенный в Верховную Раду законопроект (№5303) "О внесении изменений в статью 99 Конституции Украины относительно усовершенствования конституционной функции Национального банка Украины для обеспечения экономического роста страны".

"С этим надо бороться. Для этого есть все мировое сообщество, есть все наши 5 тысяч людей центрального банка… Здесь компромиссов быть не может – за независимость Нацбанка каждый должен выйти и отстоять ее", – подчеркнула глава НБУ.

Гонтарева отрицает, что во время руководства центробанком на нее оказывал политическое давление президент Украины Петр Порошенко.

"Думаю, что я и в 14-м плохо прислушивалась (к советам или просьбам Порошенко – ИФ), и в 15-м, и в 16-м. Наверное, в этом еще одно главное наше достижение – построение независимого Национального банка, чего я желаю и своему преемнику", – сказала Гонтарева.

Она отметила, что не будет идти в политику, и выразила сожаление, что в стране отсутствует политическая сила, которую бы она хотела видеть под условным названием "Партия здравого смысла".

Как сообщалось, глава Нацбанка Гонтарева 10 апреля заявила о своей отставке с 10 мая. По ее словам, с 11 мая она будет находиться в вынужденном отпуске и рассчитывает, что в ближайшее время Верховная Рада по представлению главы государства рассмотрит вопрос об ее отставке и назначении нового руководителя НБУ.

В связи с поданным ранее заявлением об отставке Гонтарева назначила с 11 мая исполняющим обязанности главы НБУ своего первого заместителя Якова Смолия.

Темы: Гонтарева НБУ
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