В Киеве от бизнесмена требовали 1,3 миллиона долларов "для Луценко"

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Четверг, 11 мая 2017, 11:02

В Киеве задержали группу из трех человек, которые требовали с бизнесмена 1,3 миллиона долларов для передачи, по их заявлению, лично генпрокурору Юрию Луценко.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил генпрокурор Юрий Луценко.

"Цимус дела в том, что два адвоката и один подсудимый по статье за умышленное убийство гражданин требовали от частного предпринимателя 1,3 млн долл для передачи лично Генпрокурору Украины. Иначе угрожали всем - от наезда на бизнес до физической расправы", - отметил Луценко.

 
фото из facebook юрия луценко
 
фото из facebook юрия луценко

Генпрокурор призвал всех, кто сталкивается с поборами в пользу прокуроров, сообщать об этом.

Украинская правда

Темы: Киев Луценко
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