Похищенного крымского татарина Изетова отпустили

Силовики оккупированного Крыма отпустили задержанного в ходе незаконного обыска крымского татарина Ризу Изетова.

Об этом сообщил в Facebook журналист Антон Наумлюк.

"Обыск и опрос проводились по поводу пропавшего в 2016 году некоего Меметова, который подозревается в участии в незаконном бандформировании. Изетов отвечать на вопросы следователя отказался, адвоката к нему так и не пустили", - написал он.

По словам Наумлюка, во время обыска у Изетова отобрали планшет и телефон, которые пообещали вернуть после "экспертизы".

Журналист добавил, что это уже, как минимум, второй обыск по делу пропавшего Меметова, но также есть информация, что их было гораздо больше, однако участники боятся о них рассказывать.

Как сообщалось, утром 11 мая у Изетова в селе Строгоновка на восточной окраине Симферопольского района провели обыск, после чего его увезли в Центр по противодействию экстремизму МВД РФ.

Украинская правда