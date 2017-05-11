Похищенного крымского татарина Изетова отпустили

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Четверг, 11 мая 2017, 12:21

Силовики оккупированного Крыма отпустили задержанного в ходе незаконного обыска крымского татарина Ризу Изетова.

Об этом сообщил в Facebook журналист Антон Наумлюк.

"Обыск и опрос проводились по поводу пропавшего в 2016 году некоего Меметова, который подозревается в участии в незаконном бандформировании. Изетов отвечать на вопросы следователя отказался, адвоката к нему так и не пустили", - написал он.

По словам Наумлюка, во время обыска у Изетова отобрали планшет и телефон, которые пообещали вернуть после "экспертизы".

Журналист добавил, что это уже, как минимум, второй обыск по делу пропавшего Меметова, но также есть информация, что их было гораздо больше, однако участники боятся о них рассказывать.

Как сообщалось, утром 11 мая у Изетова в селе Строгоновка на восточной окраине Симферопольского района провели обыск, после чего его увезли в Центр по противодействию экстремизму МВД РФ.

Украинская правда

Темы: Крым крымские татары Росcия ФСБ
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