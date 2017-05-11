Линии связи Укртелекома повредили в Донецкой и Днепропетровской областях

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Четверг, 11 мая 2017, 13:00

Укртелеком заявляет об умышленном повреждении линий связи, что сделало невозможным предоставление услуг интернета в Донецкой области и междугородной телефонной связи в Днепре и Днепропетровской области.

Об этом сообщил в своем Facebook директор по корпоративным коммуникациям телекоммуникационной компании "Укртелеком" Михаил Шуранов.

"Сегодня ночью магистральные каналы Укртелекома, обеспечивающие связью восток Украины, подверглись массовой атаке. В 1:11 недалеко от Новомосковска в двух местах перерезан канал "Новомосковск - Павлоград", а в 4:04 в Днепре в кабельном колодце перебиты кабели участков "Днепр - Кринички" и "Днепр - Каменское". Кабели только перерезаны", - написал Шуранов.

Сейчас повреждения линий междугородной телефонной связи в Днепре и Днепропетровской области уже отремонтировали.

"К сожалению, около 11 часов было новое повреждение на участке "Волноваха - Марьянка", в результате чего срок ремонта доступа в интернет для абонентов Донецкой области сдвинулся на несколько часов", - добавил Шуранов.

Укртелеком уведомил полицию и СБУ о факте повреждения линий связи.

Темы: Укртелеком
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