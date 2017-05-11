Лінії зв’язку Укртелекому пошкодили у Донецькій та Дніпропетровській областях

950 переглядів
0
Четвер, 11 травня 2017, 13:00

Укртелеком заявляє про навмисне пошкодження ліній зв’язку, що унеможливило надання послуг інтернету у Донецькій області та міжміського телефонного зв’язку у Дніпрі та Дніпропетровській області.

Про це повідомив у своєму Facebook директор з корпоративних комунікацій телекомунікаційної компанії "Укртелеком" Михайло Шуранов.

"Сьогодні вночі магістральні канали Укртелекому, що забезпечують зв'язком схід України, піддалися масовій атаці. О 1:11 неподалік від Новомосковська у двох місцях перерізано канал "Новомосковськ - Павлоград", а о 4:04 у Дніпрі в кабельному колодязі перебиті кабелі ділянок "Дніпро - Кринички" і "Дніпро - Кам'янське". Кабелі тільки перерізані", - написав Шуранов.

Наразі пошкодження ліній міжміського телефонного зв’язку в Дніпрі та Дніпропетровській області уже відремонтували.

"На жаль, близько 11-ї години було нове пошкодження на ділянці Волноваха-Мар'янка, в результаті чого термін ремонту доступу до інтернету для абонентів Донецької області зрушився на кілька годин", - додав Шуранов.

Укртелеком повідомив поліцію та СБУ про факт пошкодження ліній зв’язку.

Теми: Укртелеком
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
У Ахметова заявили, що будуть судитися за "Укртелеком" 14 квітня 2017, 14:34
"Укртелеком" припинив надання послуг в ОРДЛО 8 квітня 2017, 19:37
Ахметов може поділитися частиною "Укртелекому" з державою – ЗМІ 29 березня 2017, 14:11
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
У зоні АТО підірвалися двоє українських саперів
Справа Шеремета: поліція викликає авторів фільму й Устименка
"Шлях до банкрутства": ОПЗ програв апеляцію компанії Фірташа
"Антонов" перетворять на публічне акціонерне товариство
Усі новини
На власному досвіді

Десять років працювати стюардом

Погляд психологів

8 спільних рис батьків, які мають успішних дітей