Керченский мост может спровоцировать экологическую катастрофу – прокуратура

3671 просмотр
0
Четверг, 11 мая 2017, 19:20

Прокуратура открыла уголовное производство из-за нарушения правил экологической безопасности субъектами хозяйственной деятельности при строительстве Керченского моста.

Об этом в четверг сообщает пресс-служба прокуратуры АР Крым.

"По имеющейся у прокуратуре информации специалистов, масштабные работы могут превратить Азовское море в Черноморский залив. Резкое изменение химического состава воды приведет к гибели многих живых организмов, в том числе, дельфинов, которые занесены в Красную книгу. Итак, строительство моста в проливе может привести к региональной экологической катастрофы", - говорится в сообщении.

"В нарушение требований Водного кодекса Украины и норм международного права, строится объект, который вызывает серьезную опасность экологии Черного и Азовского морей: загрязнение, нарушение естественного воспроизводства водных биоресурсов и их уничтожения", - заявляют в прокуратуре.

В прокуратуре заявляют, что по информации Института водных проблем и мелиорации НАН Украины, ориентировочные убытки, причиненные окружающей среде Черного и Азовского морей при строительстве Керченского моста, при необходимости крепления морских берегов, составят не менее 10 млрд грн.

Украинская правда

Темы: Крым экология Росcия
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Конституционная комиссия создала группу для работы по вопросам Крыма 11 мая 2017, 14:05
Похищенного крымского татарина Изетова отпустили 11 мая 2017, 12:21
Крымского татарина Изетова после обыска увезли оккупанты 11 мая 2017, 09:16
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
День в АТО: 25 обстрелов, один погибший и четверо раненых
Дело Шеремета: Устименко избегает вопроса о работе в СБУ
Из-за драки в Днепре на 9 мая ГПУ допрашивает Вилкула
Радецкий обвиняет главу НАПК в блокировании проверки деклараций
Все новости
Видео

Как выглядят световые шоу в мегаполисах мира

"Папиросы"

3 стиха из нового поэтического сборника Юрия Издрика