Керченский мост может спровоцировать экологическую катастрофу – прокуратура

Прокуратура открыла уголовное производство из-за нарушения правил экологической безопасности субъектами хозяйственной деятельности при строительстве Керченского моста.



Об этом в четверг сообщает пресс-служба прокуратуры АР Крым.



"По имеющейся у прокуратуре информации специалистов, масштабные работы могут превратить Азовское море в Черноморский залив. Резкое изменение химического состава воды приведет к гибели многих живых организмов, в том числе, дельфинов, которые занесены в Красную книгу. Итак, строительство моста в проливе может привести к региональной экологической катастрофы", - говорится в сообщении.



"В нарушение требований Водного кодекса Украины и норм международного права, строится объект, который вызывает серьезную опасность экологии Черного и Азовского морей: загрязнение, нарушение естественного воспроизводства водных биоресурсов и их уничтожения", - заявляют в прокуратуре.



В прокуратуре заявляют, что по информации Института водных проблем и мелиорации НАН Украины, ориентировочные убытки, причиненные окружающей среде Черного и Азовского морей при строительстве Керченского моста, при необходимости крепления морских берегов, составят не менее 10 млрд грн.



Украинская правда