Киселев пояснил, почему вернулся из Крыма с разбитым лицом

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Четверг, 11 мая 2017, 19:56

Российский пропагандист, генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев пояснил, что заработал ссадины на лице во время отдыха на даче в Коктебеле.

Об этом сообщают Вести.Ru.

"Это временная смена имиджа. Она отражает мою позицию", — сказал он, комментируя травмы.

 

Киселев пояснил, что споткнулся о веревки и "проехался лицом по гравию", когда сажал маслины.

 "Я сажал в Коктебеле маслины, мы так о них заботились, что растянули ствол веревочками. Я споткнулся и растянулся, лицом проехался по гравию, видите, следы от камушков", — рассказал он.

Темы: Росcия пропаганда Крым
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Комментарии — 2
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IP: 82.145.221.---Антиимперия11.05.2017 20:31
Ворованное дало по морде )
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IP: 95.215.158.---kiberNet11.05.2017 20:27
Маслини дали Кісільову пиzди
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