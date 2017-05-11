Киселев пояснил, почему вернулся из Крыма с разбитым лицом
Российский пропагандист, генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев пояснил, что заработал ссадины на лице во время отдыха на даче в Коктебеле.
Об этом сообщают Вести.Ru.
"Это временная смена имиджа. Она отражает мою позицию", — сказал он, комментируя травмы.
Киселев пояснил, что споткнулся о веревки и "проехался лицом по гравию", когда сажал маслины.
"Я сажал в Коктебеле маслины, мы так о них заботились, что растянули ствол веревочками. Я споткнулся и растянулся, лицом проехался по гравию, видите, следы от камушков", — рассказал он.
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