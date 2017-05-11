Кисельов пояснив, чому повернувся з Криму з розбитим обличчям

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Четвер, 11 травня 2017, 19:56

Російський пропагандист, генеральний директор МІА "Росія сьогодні" Дмитро Кисельов пояснив, що заробив садна на обличчі під час відпочинку на дачі в Коктебелі.

Про це повідомляють Вести.Ru.

"Це тимчасова зміна іміджу. Вона відображає мою позицію", - сказав він, коментуючи травми.

 

Кисельов пояснив, що перечепився через мотузки і "проїхався обличчям по гравію", коли садив маслини.

 "Я садив в Коктебелі маслини, ми так про них дбали, що розтягнули стовбур мотузками. Я перечепився і розтягнувся, обличчям проїхав по гравію, бачите, сліди від камінчиків", - розповів він.

Теми: Росія пропаганда Крим
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Коментарі — 2
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IP: 82.145.221.---Антиимперия11.05.2017 20:31
Ворованное дало по морде )
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IP: 95.215.158.---kiberNet11.05.2017 20:27
Маслини дали Кісільову пиzди
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