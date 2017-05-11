Убийца биатлонистки Демиденко получил пожизненное заключение

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Четверг, 11 мая 2017, 20:42

Убийца известной украинской биатлонистки Елены Демиденко приговорили к пожизненному заключению.

Соответствующее решение суд принял 10 мая.

Как известно, 37-летнего жителя Глуховского района, у которого в прошлом уже была судимость за убийство, задержали на территории России в августе 2013 года.

В июне 2013 года 28-летнюю Елену Демиденко нашли убитой в Глухове Сумской области.

Окровавленное тело спортсменки лежало на пороге собственного дома. На теле насчитали 16 ножевых ранений. Досудебным расследованием установлено, что к убийству девушки причастен ее сожитель. Он был объявлен в международный розыск по линии Интерпола.

Украинская правда

Темы: прокуратура Росcия криминал спорт
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