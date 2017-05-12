Опрос: американцы считают, что Коми уволен из-за расследования по РФ

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Пятница, 12 мая 2017, 01:31

Большинство американцев – 54% - считают, что резкое увольнение президентом США Дональдом Трампом директора ФБР Джеймса Коми было нецелесообразным.

Об этом свидетельствуют данные опроса NBC News и SurveyMonkey.

Еще 46% американцев считают, что Коми был уволен из-за расследования вмешательства России в выборы в 2016 году. 24% считают, что причиной увольнения стало расследования дела об электронной почте Хиллари Клинтон. 22% американцев уверены, что Коми был уволен по другим причинам.

Также 54% опрошенных согласны с тем, что ненадлежащие контакты американских чиновников с РФ являются серьезной проблемой, которую нужно расследовать. Из них 83% не уверены, что расследование будет проведено достойно после увольнения Коми.

Опрос проводился в режиме онлайн с 10 мая по 11 мая 2017 года среди 3746 американцев. Погрешность составляет 2,5%.

Напомним, президент США Дональд Трамп неожиданно уволил главу Федерального бюро расследований Джеймса Коми, назначенного на должность еще во времена администрации Барака Обамы.

После этого демократы заявили, что увольнение главы ФБР Джеймса Коми может привести к попытке прекратить расследование о возможном вмешательстве РФ в выборы в США.

Темы: США
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