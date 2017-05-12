Сутки в АТО: Боевики били 53 раза, двое военных погибли

За минувшие сутки зафиксировано 53 обстрела позиций Вооруженных Сил Украины со стороны боевиков. В результате двое военнослужащих ВСУ погибли, шестеро получили ранения.

Об этом пресс-центр штаба АТО сообщает на странице в Facebook.

На Донецком направлении из стрелкового оружия, гранатометов, минометов калибров 120 и 82 мм сепаратисты обстреливали украинские опорные пункты вблизи Авдеевки и Луганского. Из гранатометов различных систем и стрелкового оружия боевики открывали огонь по силам АТО в районе Песков, Новолуганского и Новгородского. Возле Майорска и Верхнеторецкого террористы били из вооружения БМП.

На Луганском направлении поздно вечером боевики из автоматических станковых гранатометов били по украинским силам в Новозвановке, а возле Валуйского - из стрелкового оружия.

Наибольшее число обстрелов боевики совершили на Приморском направлении. В частности, на подступах к Мариуполю под огонь террористов неоднократно попали позиции сил АТО вблизи Широкино, Водяного, Гнутово, Чермалыка, Павлополя. Там боевики в основном использовали стрелковое оружие, гранатометы различных систем, вооружение БМП. Из такого же вооружения и 82 мм минометов боевики вели огонь по украинским подразделениям в районе Марьинки. Также возле Марьинки и Лебединского "работал" снайпер.