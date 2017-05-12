Боевики обстреляли Станицу Луганскую: сгорел дом

В ночь на 12 мая незаконные вооруженные формирования обстреляли жилой сектор Станицы Луганской: сгорел жилой дом, 1 военнослужащий получил ранения в Попаснянском районе.



Об этом сообщает сайт Луганской областной государственной администрации.



Отмечается, что вечером в результате вражеского обстрела наших позиций вблизи села Новозвановка из автоматических гранатометов ранен боец.



Также в результате обстрела загорелся жилой дом в пгт Станица Луганская.

Кроме того, за прошедшие сутки объединенные российско-террористические бандформирования 5 раз нарушали "режим тишины" вдоль линии разграничения.



В частности, по укреплениям сил АТО вблизи села Крымское Новоайдарского района дважды применялись 120-мм минометы, БМП и автоматические гранатометы.



По данным ОГА, в направлении села Валуйское Станично-Луганского района противник трижды открывал огонь из стрелкового оружия.



Украинская правда