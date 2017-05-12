Украина просит у Германии €100 млн на обновление пригородных электричек

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Пятница, 12 мая 2017, 12:01

Министерство инфраструктуры ведет переговоры с правительством Германии о привлечении 100 миллионов евро на обновление пригородных поездов в Украине.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян на совещании в Одесском городском совете, передает пресс-служба партии "Народный фронт".

"Планируется, что за эти средства будут приобретены 10-15 новых пригородных электричек для нужд "Укрзализныци", - пояснил он.

Омелян отметил, что это "не будет просто транспорт, который выйдет на маршруты и продемонстрирует убыточность". По его словам, министерство планирует организовать между городами конкурс, на котором они предложат концепции использования электричек, свои безубыточные модели.

Министр отметил, что город, который предложит лучшую концепцию, и получит новые и комфортные пригородные поезда.

Украинская правда

Темы: железная дорога Укрзализныця Мининфраструктуры
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