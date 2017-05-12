Україна просить у Німеччини €100 млн на оновлення приміських електричок

1383 перегляди
0
П'ятниця, 12 травня 2017, 12:01

Міністерство інфраструктури веде перемовини з урядом Німеччини про залучення 100 мільйонів євро на оновлення приміських потягів в Україні.

Про це повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян на нараді в Одеській міській раді, передає прес-служба партії "Народний фронт".

"Планується, що за ці кошти буде придбано 10-15 нових приміських електричок для потреб "Укрзалізниці", - пояснив він.

Омелян наголосив, що це "не буде просто транспорт, який вийде на маршрути і демонструватиме збитковість". За його словами, міністерство планує організувати між містами конкурс, на якому вони запропонують концепції використання електричок, свої беззбиткові моделі.

Міністр зазначив, що місто з найкращою концепцією і отримає нові та комфортні приміські потяги.

Українська правда

Теми: залізниця Укрзалізниця Мінінфраструктури
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
У Львові зіткнулися потяги, з рейок зійшли товарні вагони 17 квітня 2017, 10:12
"Укрзалізниця" запустила додатковий потяг до Перемишля 10 квітня 2017, 15:24
Під Маріуполем зійшов з рейок вантажний потяг 9 квітня 2017, 01:55
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
За добу в зоні АТО 2 бійців загинули, 6 поранено – штаб
Суд залишив Мартиненка на свободі
Активісти: ВР може наступного тижня встановити контроль ГПУ над НАБУ
Мартиненко заявляє про стеження за ним
Усі новини
Питна вода

У Києві створили карту працюючих бюветів

Шана різноманіттю

Як це – бути переселенцем із Донецька