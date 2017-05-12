РФ назвала "приветствием" сближение своего самолета с американским

Российское Министерство обороны назвало "маневром приветствия" сближение своего истребителя с американским самолетом-разведчиком над Черным морем.

Об этом сообщили русской службе "Би-би-си" в Минобороны РФ, комментируя сообщения американской стороны о перехвате их разведчика Россией.

По утверждению российского ведомства, инцидент произошел 9 мая около 12:00 по московскому времени: Россия обнаружила над нейтральными водами Черного моря приближающуюся к границе "воздушную цель".

Для перехвата в воздух подняли истребитель Су-30, пилот которого и сообщил, что неизвестный объект – американский самолет-разведчик P8A "Посейдон".

"Российский истребитель выполнил маневр "приветствия" американских пилотов, после чего американский самолет-разведчик изменил маршрут полета в сторону удаления от границы с Россией", – заявили в российском оборонном ведомстве.

В Минобороны РФ не уточнили, в чем именно заключается суть такого приветствия.

Ранее телеканал NBC сообщил, что российский истребитель пролетел на расстоянии 6 метров от разведывательного самолета ВМС США, когда тот выполнял штатное задание. Сближение завершилось благополучно.